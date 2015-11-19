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عبد المنعم أبو الفتوح: الأجهزة الأمنية أنشأت جمهورية «الخوف»

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عبد المنعم أبو الفتوح: الأجهزة الأمنية أنشأت جمهورية «الخوف» عبد المنعم أبو الفتوح: الأجهزة الأمنية أنشأت جمهورية «الخوف»

عبد المنعم أبو الفتوح

قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب القوية، إن الأجهزة الأمنية أنشأت جمهورية «الخوف» وإن هناك رجال أعمال شرفاء يقولون له أنهم يريدون التبرع للحزب، لكن لا يستطيعون ذلك خوفًا من اتهامهم بدعم «الإخوان» ومصادرة شركاتهم و ممتلكاتهم.

وأضاف أبو الفتوح خلال حديثه في برنامج “بتوقيت القاهرة” الذي تقدمه الإعلامية” نوران سلام” على قناة BBC عربي: ” البعض يقولون لي نحن نحبك ونتمني لقاءك  لكن نخاف من اتهامنا  بأننا إخوان، مؤكدًا: ” نحن على الطريق السليم، وهو الإلتزام بالمصلحة الوطنية، حيث أننا  نتلقي الإهانات والاتهامات من أنصار وأنصار الإخوان، لكننا لا نلتف لذلك و ماضون في طريقنا”.

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