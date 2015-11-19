البارجة "أرلنجتون" الأمريكية ترسو بميناء العقبة بالأردن

>فى رحلة هى الأولى من نوعها ، رست البارجة البحرية الأمريكية (آرلنجتون) فى ميناء العقبة لتؤكد التزام الولايات المتحدة بأمن الأردن ولتمثل مظهرا من مظاهر التعاون العسكرى بين البلدين .

ووفقا لبيان صادر عن السفارة الأمريكية فى عمان ، حصل مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه مساء اليوم الخميس ، فقد تضمنت مراسم الرسو بميناء العقبة حفل استقبال أقامته السفيرة الأمريكية فى عمان أليس ويلز وقائد القيادة المركزية لقوات البحرية الأمريكية الأدميرال كيفن دونيجان وقبطان وطاقم السفينة .

وقالت السفيرة الأمريكية خلال الحفل، حسبما أورد البيان: "ليس لدى الولايات المتحدة الأمريكية شريك عربى أقوى من الأردن" ، مؤكدة على أن زيارة البارجة البحرية الأمريكية للعقبة تجسد رمزا صغيرا لستة عقود من التعاون بين البلدين.

وأضافت "إن الشراكة بين الأردن والولايات المتحدة متينة والأردن يعد واحدا من أكثر حلفائنا قدرة وصمودا وفى الوقت الذى يواجه فيه الجنود الأردنيون تحديات وجها لوجه نبذل أقصى جهدنا للمساعدة فى نجاح الأردن على الصعيد العسكري"..مجددة التأكيد على التزام الولايات المتحدة باستقرار الأردن وتنميته وازدهاره.

وأكد البيان على أن العلاقة بين قوات البحرية الملكية الأردنية والبحرية الأمريكية تعد من أقوى نقاط التعاون بين البلدين على الصعيد الأمنى ، حيث يقدم الأردن من خلال القوات البحرية المتعددة الجنسيات مساهمة قيمة فى مجالات مكافحة القرصنة والإرهاب والمبادرات الإقليمية للتعاون الأمنى البحري".

وأشار إلى أن القوات البحرية الأردنية تعتبر جزءا حاسما من نجاح العديد من عمليات التوقف والرسو التى تقوم بها السفن الأمريكية سنويا ، منوها فى الوقت ذاته بأن الأردن يعتبر من أكبر الدول التى تتلقى دعما عسكريا مباشرا من الولايات المتحدة بما يزيد على نصف مليار دولار أمريكى لدعم الأردن فى النواحى الدفاعية.

وبين أن جزءا كبيرا من هذه المساعدات ساعد فى شراء معدات عسكرية لدعم جهود الأردن فى الدفاع عن حدودها وهزيمة (داعش) ، حيث قدمت الولايات المتحدة تكنولوجيات مراقبة متقدمة لتعزيز حدود المملكة جنبا إلى جنب مع التدريب التكتيكى والمعدات اللازمة.

وأوضح البيان أن التمويل الأمريكى يدعم أيضا التدريب العسكرى المتبادل بين البلدين حيث يشارك المئات من الجنود الأردنيين ببرامج تدريب سنوية طويلة فى الولايات المتحدة ، كما يتدرب الجنود الأمريكيون بالأردن ، وتعزز فرص التدريب هذه الشراكة بين الجيشين وتساعد فى ضمان أمن الأردن.

جدير بالذكر أن البارجة (آرلنجتون) هى ناقلة بحرية برمائية بنيت فى العام 2013 وسميت بهذا الأسم نسبة إلى مدينة (آرلنجتون) بولاية فيرجينيا.

>