شهيدان من الخليل ورام الله والحصيلة 91 منذ بدء الانتفاضة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية أكتوبر إلى 91 شهيدًا، بينهم 18 طفلاً و4 سيدات.

وأضافت الوزارة فى بيان صحفى مقتضب، مساء اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال قتلت شادى زهدى راتب عرفة (26 عامًا) من مدينة الخليل قرب مستوطنة "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم، واستشهد محمود عليان 22 عامًا متأثرًا بجراح أصيب بها قبل أسبوعين فى مواجهات مع الاحتلال فى البيرة.

وأشارت الوزارة إلى أن 72 شهيدًا ارتقى بالضفة الغربية، واستشهد 18 فى غزة، شهيد من النقب، منذ بدء الهبة الجماهيرية فى الثالث من أكتوبر.