أخبار سوريا اليوم.. داعش يحصل على قنبلة فرنسية لم تنفجر

تصدر أخبار سوريا اليوم استحواذ مليشيات تنظيم داعش المسلح على قنبلة لم تنفجر لإحدى المقاتلات الفرنسية الأربعاء، وذلك فى إطار تواصل غارات الطائرات الفرنسية على مدينة الرقة منذ الأحد.

وقال المتحدث باسم القوات الفرنسية العقيد "جيل جارون" إن واحدة من 60 قنبلة ألقت بها المقاتلات الفرنسية لم تنفجر، مشيرا إلى احتمالية استخدام التنظيم المسلح داعش تلك القنبلة، فيما تمكنت المقاتلات الفرنسية من تدمير مراكز قيادة وتدريب تابعة لتنظيم داعش بمدينة الرقة السورية.

>وشملت أخبار سوريا اليوم إعلان وزارة الخارجية الروسية مقتل 160 داعشيا من حملة الجنسية الروسية، جراء عمليات القصف التى تشنها المقاتلات الروسية منذ تدخلها فى سوريا.

وقال "أوليغ سيرومولوتوف" نائب وزير الخارجية لشؤون مكافحة الإرهاب إنه حاليا يقاتل بالتنظيم المسلح داعش ما يربو عن 25 ألف مقاتل أجنبى، يشملون عرب وغير عرب وقادمين من القارة الأوروبية، مضيفا أنه يوجد 2719 مقاتلا من حملة الجنسية الروسية بالعراق، قتل منهم 160 متطرفا حتى الآن، فى حين ينتظر 73 منهم حكم الإدانة بروسيا بعد عودتهم، واعتقل 36 منهم أيضا بعد عودتهم إلى روسيا.

وأبرزت اخبار سوريا اليوم تصريحات وزير الخارجية الروسى "سيرغى لافروف" التى أكد فيها أن لا يوجد ثمة حل سلمى فى سوريا دون الرئيس بشار الأسد، وذلك فى تصريحات أدلى بها لإذاعة روسيا اليوم.