5 أفكار في "اليوم العالمي لدورات المياه"

ترعى "الأمم المتحدة"، اليوم العالمي لدورات المياه الذي يصادف في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) من كلّ عام، وتسلّط في هذا الإطار الضوء على أهمية توفّر دورات المياه الصحية النظيفة في العالم، إذ تثبت دراساتها أن أكثر من 2.5 مليار شخص حول العالم لا يستطيعون الوصول إلى أبسط الحاجات الصحية الأساسية، ومنها دورات المياه، وما لهذا الأمر من تبعات خطيرة تؤثر على مستوى الصحة العام والبيئة والتطورات الاجتماعية والاقتصادية. كما تشير إلى المشكلات المتعلقة بهدر المياه. مثلاً، يمكن الاستشهاد بدولة الإمارات، التي وعلى الرغم من كونها على لائحة الدول الأكثر نقصاً في مخزون المياه، إلا أنها تسجّل الرقم الأعلى في مجال استخدام الماء لكل فرد. عموماً، تتراوح نسبة استخدام الماء في منطقة الخليج، ما بين 300 و750 ليتراً لكل فرد يومياً، أي بصورة تتجاوز نسبة الاستخدام العالمي الذي يبلغ 250 ليتراً.

في مجال الحدّ من إسراف الماء، وبالتزامن مع اليوم العالمي لدورات المياه، تدعو www.helping.ae، وهي منصة إلكترونية لخدمات التنظيف، يقع مقرها في "برلين" إلى اتباع الأفكار الفعّالة الآتية، في هذا المجال:

1. توفير الماء عند الاستحمام: فيما ينتظر المرء سقوط الماء الساخن من "الدش"، يمكنه حفظ الماء البارد الذي ينزل أولاً في وعاء، بهدف استخدامه لسقي الزرع، على سبيل المثال.

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2. إعادة استخدام مياه غسيل الملابس: يمكن فصل أنبوب غسالة الملابس من الحائط، بهدف استخدام مياه الغسيل لتنظيف السطوح الداخلية والخارجية. في هذا الإطار، ينصح بتجنب سكب الماء مباشرةً على الأسطح لأنها ستصبح لزجة وتؤدي للانزلاق، بل يمكن استخدام قطعة من القماش "للفلترة"، وترطيبها بالماء المذكور، من ثم عصر الأخيرة.

3. تركيب صنبور بضغط ماء منخفض: يمكن زيارة محلّ لبيع الخردوات لشراء صمّام لخفض ضغط الماء، ما يخفّض ضغط الماء من 19 ليتراً كل دقيقة إلى 3.8 ليترات! تجدر الإشارة إلى أن الصمّام المذكور لا يؤثر على تدفق الماء، ولكنه يجعل الأخير يسقط بضغط أقل، بكل بساطة!

4. ماء سلق البيض لري النبات: في الوقت الذي يحب البعض أن يتضمّن فطوره البيض المسلوق، يمكن حفظ ماء سلق البيض في المرة القادمة لسقي نبات الحديقة، مع الإشارة إلى أن ماء سلق البيض غنيّ بـ"الكالسيوم"، ويشكّل غذاءً لبعض النبات، وخصوصاً البندورة والفلفل.

5. التنظيف بواسطة قارورة الرش: يمكن خلط الماء مع معقم وحفظه في قارورة الرش، ومن ثم استخدامه لمسح البلاط بقطعة قماش.