بالصور..تجهيزات منطقة الضبعة استعدادا للبدء الفعلى فى إنشاء المحطة النووية

ينشر "اليوم السابع" التجهيزات التى تم الانتهاء منها بمنطقة الضبعة استعدادا لإنشاء أول محطة نووية بمصر، حيث تم اليوم توقيع اتفاق المحطة النووية بالضبعة، بين الحكومتين المصرية والروسية.

وتشير الصور إلى المخصص لمبانى العاملين بالمشروع والإدارة بعد أن انتهت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من إعادة تطويره بعد تفجيره فى أحداث 25 يناير بتكلفة بلغت 100 مليون جنيه.

وتمكنت القوات المسلحة من إنشاء برج الأرصاد لقياس "درجات الحرارة، الرطوبة واتجاهات الرياح"، بالإضافة إلى إنشاء مبانى العاملين وأجهزة قياس المياه الجوفية والزلازل والتيارات البحرية وإمداد خطوط الغاز والمياه والكهرباء والاتصالات.

وتجرى حاليًا الأعمال النهائية الخاصة بمد كابلات الكهرباء وإنشاء سور خاص بالمبانى الإدارية لتأمين العاملين بالمشروع بعد البدء فى تنفيذه.

وقال العمدة عطية مترى عمدة المنطقة: "معظم العاملين فى إعادة تطوير البنية التحتية من أبناء الضبعة، ووعدتنا القوات المسلحة بتوفير فرص عمل لأبناء المدينة، وإنشاء مدينة سكنية متطورة لهم".

ورصدت كاميرا اليوم السابع برج الأرصاد الذى يبعد حوالى 3 كيلو عن المبانى الإدارية، والذى يبلغ طوله ما يقرب من 200 متر وتوجد به حراسة من أبناء الضبعة مقيمين ليلاً نهاراً لحراسته.

وعلى بعد 5 كيلو من برج الأرصاد يقع شاطئ البحر، حيث إن المكان المخصص لإقامة المفاعلات النووية بمساحة 15 كيلو على شاطئ البحر.

وفى هذا المكان يوجد مبنى مهدوم كان مخصصا لإقامة محطة لتحلية المياه، ولكن شركة روس أتوم الروسية وجدت أن هذا الموقع الأفضل لإنشاء أول مفاعل نووى بالمحطة بقدرة 1200 ميجا وات من إجمالى 4 مفاعلات بقدرة 4800 ميجا وات.

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