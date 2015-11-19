بالفيديو.. صلاح دياب لـ"bbc": "لم أر خيرت الشاطر فى حياتى"

قال رجل الأعمال المصرى صلاح دياب، مالك صحيفة "المصرى اليوم"، إن هناك شائعات كثيرة أطلقت عليه من بينها زواج شقيقته من نائب مرشد الجماعة الإرهابية خيرت الشاطر، نافيًا صحة ما يتردد بشأن احتكاره للتوكيلات الأمريكية، وتابع: "أنا طلع عليا كلام غريب للغاية من ضمنها أن شقيقتى متزوجة من خيرت الشاطر.. أنا لم أر خيرت الشاطر فى حياتى".

وأضاف "دياب" خلال حواره ببرنامج "بتوقيت مصر" مع الإعلامية نوران سلام عبر فضائية "bbc"، أن الإجراءات القانونية التى اتبعت فى عملية القبض عليه قانونية بينما الأسلوب هو الذى غير معتاد، حسب قوله.