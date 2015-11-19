إخماد حريق بمخبز أسفل عقار سكنى بالسيدة عائشة دون إصابات

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق نشب بمخبز أسفل منزل مكون من 3 طوابق بشارع الزرايب بمنطقة السيدة عائشة بدون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا من غرفة النجدة باشتعال النيران بمنزل بالسيدة عائشة وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى المكان، لمحاولة إخماد الحريق وتمت محاصرة النيران من كل الاتجاهات وتم منع خطر امتدادها لباقى الطوابق السكنية وتمت السيطرة عليه فى انتظار المعمل الجنائى لتحديد الأسباب والآثار التى نجمت عن اشتعال النيران.