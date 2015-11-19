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مرشح يطعن أمام النقض ضد فوز أحمد مرتضى بمقعد البرلمان عن الدقى والعجوزة

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مرشح يطعن أمام النقض ضد فوز أحمد مرتضى بمقعد البرلمان عن الدقى والعجوزة مرشح يطعن أمام النقض ضد فوز أحمد مرتضى بمقعد البرلمان عن الدقى والعجوزة
تقدم شحاتة محمد شحاتة، المحامى، وكيلا عن مدحت محمود عبد الغفار الحناوى، المرشح عن دائرة العجوزة والدقى فى انتخابات مجلس النواب 2015 بطعن أمام محكمة النقض ضد فوز احمد مرتضى منصور بمقعد البرلمان عن ذات الدائرة.

وطالب فى طعنه الطعن رقم 37 ببطلان إعلان نتيجة الدائرة الحادية عشرة بمحافظة الجيزة (العجوزة والدقى) فيما تضمنه من إعلان فوز أحمد مرتضى منصور وإعادة الانتخابات التى جرت بالدائرة لوقوع مخالفات أثرت فى إجراءاتها الصحيحة وفقا للقانون وأدت إلى بطلانها.

وأكد المحاكى فى طعنه أن الحناوى لم يوفق فى الإعادة وتلك النتيجة وليدة لانتهاكات وقعت أثناء العملية الانتخابية ومخالفات جسيمة شابت العملية الانتخابية أثناء إجراء التصويت، أثرت بطريق مباشر وغير مباشر على تلك النتيجة غير المتوقعة وهذه المخالفات.

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مصر 365