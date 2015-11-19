بالأسماء.. نتائج انتخابات اتحاد طلاب جامعة الفيوم

أسفرت نتائج انتخابات رؤساء ونواب رؤساء اتحاد طلاب كليات جامعة الفيوم عن فوز الطالب أحمد عبد العال أحمد عبد العال رئيسًا لاتحاد طلاب كلية الهندسة، ومصطفى محمد حسين نائبًا له، وفوز الطالب كريم عويس أحمد محمد رئيسًا لاتحاد طلاب كلية الزراعة وفوز الطالب أحمد بكرى عبد الفتاح نائبًا لرئيس اتحاد الطلاب.

وفاز الطالب حسام بدوى موسى رئيسًا لاتحاد طلاب كلية الآداب ومصطفى كمال سيد نائبًا لرئيس اتحاد الآداب بالانتخاب، وفازت دينا عماد محمد على برئاسة الاتحاد لكلية العلوم وفاز نائبه محمد رمضان رجب، وكذلك فوز زينب على صبرى رئيسًا لاتحاد طلاب كلية التربية النوعية ونائبه مى عادل عبد الكريم.

أما كلية الخدمة الاجتماعية فقد فاز الطالب أحمد خالد محمد حسنى برئاسة الاتحاد، ونائبه محمود رمضان عبد النبيً، وفاز الطالب محمد صلاح صالح رئيسا لاتحاد طلاب كلية دار العلوم ونائبه محمد جمال جمعة، وفاز الطالب السيد محمد السيد رئيسًا لاتحاد طلاب كلية التمريض ونائبه محمد عيد رمضان ومصطفى محمد صلاح الخولى رئيسًا لاتحاد طلاب كلية الطب ونائبه أحمد طارق عبد العظيم محمد.

وفى كلية السياحة والفنادق أحمد فرج عبد الفتاح رئيسًا لاتحاد الكلية، ونائبه خالد علاء الدين سيد عرابى، وفوز الطالب باسم محسن كمال الدين رئيسا لاتحاد طلاب كلية الحاسبات والمعلومات ونائبه أحمد عصام محمد أبو عوف بالانتخاب.

أما كلية الآثار ففاز برئاسة الاتحاد الطالب على محمد محمد جعفر ونائبه أحمد سامى محمود على بالانتخاب، كما فاز برئاسة اتحاد طلاب كلية رياض الأطفال الطالبة ريهام صبحى رجب ونائبته أمانى حمدى عبد الفتاح حسين بالانتخاب.

وفى كلية طب الأسنان فاز الطالب اسلام وسام سعيد برئاسة الإتحاد ونائبه ندا أحمد السيد، وفى كلية الصيدلة فاز الطالب أحمد حسين أحمد برئاسة الاتحاد ونائبه الطالب محمود عثمان زكي.

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