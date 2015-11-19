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أهالى يعتدون على طبيبين بمستشفى فاقوس العام ويثيرون الذعر بين المرضى

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أهالى يعتدون على طبيبين بمستشفى فاقوس العام ويثيرون الذعر بين المرضى أهالى يعتدون على طبيبين بمستشفى فاقوس العام ويثيرون الذعر بين المرضى
أكد الدكتور صلاح على حسن مدير مستشفى فاقوس العام أن مجموعة من ذوى المرضى المترددين على قسم الطوارئ بمستشفى فاقوس العام تعدوا على طبيبين من أطباء القسم.

وأضاف الدكتور أحمد حسن أبو هاشم نائب مدير المستشفى ومدير الطوارئ أنه تم التعدى اللفظى والبدنى من قبل مجموعة من المترددين على قسم الطوارئ عصر اليوم الخميس، ما أدى إلى إصابة الطبيبين الدكتور "ك.ج" طبيب العظام والدكتور "م.ع" طبيبى الجراحة المناوبين بقسم الطوارئ، وإثارة الفوضى والفزع والرعب بين المرضى المتواجدين بقسم الطوارئ وتعطل تقديم الخدمة الطبية والتى سرعان ما استأنفت بعد وصول الشرطة.

وذكر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه على الفور تم إبلاغ قسم شرطة فاقوس وحضرت قوة من أفراد القسم، والتى ألقت القبض على المعتدين وتم عمل محضر بالواقعة، وجار التحقيقات معهم.

وأوضح أبو هاشم أن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالشرقية والدكتور عصام فرحات مدير إدارة الرعاية العاجلة والحرجة والدكتور محمد يوسف مدير إدارة المستشفيات على تواصل بإدارة المستشفى والطبيبين المصابين، وأصرا على استكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة منعا لتكرارها ولضمان هيبة المستشفيات والأطباء.

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