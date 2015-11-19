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الاشتباه بعلاقة لاعب دولي بلجيكي بالإرهاب

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راجا ناينجولان

تعرض لاعب كرة القدم البلجيكي راجا ناينجولان لموقف غريب في أحد فنادق بلاده، عندما فوجىء بقوات الشرطة وهي تقبض عليه بتهمة الإرهاب.

وطبقاً لما نشرته بعض الصحف الأوروبية، فإن عدد من نزلاء فندق “راديسون بلو” بمدينة انتويرب البلجيكية، أصابهم الذعر من تسريحة شعر اللاعب الدولي والوشوم الكثيرة على جسده، ليقوموا بالاتصال بالشرطة والإبلاغ عنه مساء الثلاثاء 17 نوفمبر 2015.

ووصلت قوات الشرطة بالفعل إلى الفندق، لكنها سرعان ما تعرفت على اللاعب لتدرك الخطأ الذي وقع به النزلاء.

ويبدو أن اللاعب الدولي البلجيكي تقبل الحادثة بصدر رحب، إذ التقط زملاءه في الفريق صورة مع قوات الشرطة أكدوا من خلالها أن الأمور على ما يرام.

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وتواجد ناينجولان المحترف في صفوف روما الإيطالي لخوض مباراة ودية تجمع منتخب بلاده بالمنتخب الإسباني، إلا أن اللقاء ألغي نتيجةً لاشتباه قوات الأمن بوجود خطرٍ إرهابي.

 

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