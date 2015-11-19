لو طفلك مريض سكر اعرفى مواصفات ساندويتش المدرسة الصحى

السكر من النوع الأول أحد أنواع مرض السكر التى تصيب الأطفال ويتطلب إعطاء الطفل مريض السكر جرعات من الأنسولين وتغذية معينة .>مرض السكر>تقول الدكتورة هالة إبراهيم العسيوى استشارى أمراض الباطنى والسكر، إن مرض السكر من النوع الأول والمعتمد على الأنسولين عبارة عن حدوث خلل فى خلايا البيتا بالبنكرياس التى تتسبب فى حدوث اضطراب بمستوى الأنسولين بجسم الطفل .>واستكملت د.هالة، قائلة "يحتاج الطفل مريض السكر تغذية من نوع خاص لتجنب ارتفاع مستوى السكر بالدم، مما يجعل الأم فى حيرة أثناء إعداد ساندويتش المدرسة الذى يجب أن يتم تحضيره بعناية حسب حالة الطفل الصحية".

لذلك تقول د. هالة،"هناك بعض العناصر الغذائية التى يجب أن يتضمنها ساندويتش المدرسة لطفل مريض السكر، وهى استخدام رغيف عيش من الخبز البنى مع إضافة الخضروات مثل الخيار أو الخس أو الطماطم وأنواع الجبن الصحية والتونة.

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