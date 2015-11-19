في الجول يكشف.. كواليس المباراة المقترحة بين الأهلي والزمالك وديا

تلقى الزمالك عرضا من شركة (تيلي سيرف) للتسويق لتنظيم معسكر في دبي يتخلله مواجهة ودية مع الأهلي.

ويعسكر الأهلي خلال الفترة من 27 نوفمبر وحتى السابع من ديسمبر المقبل في دبي ويلعب مع الصفاقسي التونسي وديا.

وقال أحمد سويلم رئيس مجلس إدارة شركة (تيلي سيرف) يوم الخميس لـFilGoal.com: "قدمنا عرضا للزمالك لتنظيم معسكر إعداد في دبي".

وأضاف "هناك فكرة رئيسية لتنظيم مباراة مع الأهلي أثناء وجود الفريقين في دبي بعدما لمسنا من نجاح التنظيم في مباراة كأس السوبر".

وفاز الأهلي على الزمالك 3-2 في ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين.

وأشار سويلم "ننتظر رد الزمالك وموافقته بشكل رسمي على المعسكر والمباراة حتى يتسنى لنا الاتصال بالأهلي والتفاوض معهم بخوض الودية واستغلال شعبية الجمهورين في الإمارات".