«المجلس القومي للسكان» يناقش إنشاء ساعة سكانية بالوادي الجديد

عقد فرع المجلس القومي للسكان بالوادي الجديد، اجتماعًا اليوم الخميس، برئاسة سكرتير عام المحافظة، للتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة لتركيب ساعة سكانية بالمحافظة على غرار الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

أكدت مقررة فرع المجلس القومي للسكان بالوادي الجديد، عبير متولي، أنه جار التنسيق مع عدة جهات لتحديد المكان، الذي يتم تركيب الساعة به لتعريف أهالي المحافظة بمعدلات الزيادة اليومية في أعداد السكان.

أضافت عبير، أن الفرع بصدد استكمال جلسات مركز الاستشارات الأسرية بمقر فرع المجلس القومي للمرأة بمدينة الخارجة؛ لخدمة أهالي المحافظة في مجال الاستشارات الأسرية بشكل أسبوعي.