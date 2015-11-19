تباطؤ حركة السيارات أعلى الطرق السريعة بمحاور القاهرة والجيزة

شهدت بعض محاور وشوارع محافظتى القاهرة والجيزة مساء اليوم الخميس، ظهور كثافات مرورية أدت إلى تباطؤ حركة السيارات فى ظل تواجد الخدمات المرورية لتسيير حركة المرور بسبب اتجاه المواطنين للسفر عبر الطرق الى ذويهم لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

و شهد طريق اسكندرية الزراعى تباطؤ شديد فى حركة السيارات للمتجه من القاهرة اتجاه القيلوبية و اسكندرية و كذلك الامر للمتجه عبر طريق شبرا الزراعى وقليوب من ركابى السيارات و فى طريقه الى المحافظات.

وتباطأت حركة السيارات اعلى طريق إسكندرية الصحراوى ودمنهور الزارعى بسبب زيادة الأحمال لقائدى المركبات وسيارات النقل الثقيل وكذلك الأمر عبر الطريق الدائرى للمتجه الى المحافظات ومن الدائرى إلى المعادى وفى الاتجاه العكسى ظهرت كثافات مرورية وكذك للمتجه من المعادى إلى حلوان.

وشهد كوبرى أكتوبر اتجاه مدينة نصر أمام القادم من مناطق شارع النصر و مكرم عبيد و ميدان رابعة العدوية وفى طريقه إلى ميدان التحرير كثافات مرورية متحركة وظهرت كثافات مرورية من ميدان عبد المنعم رياض وفى طريقه إلى مدينة نصر.

وظهرت كثافات مرورية اخرى أعلى طريق الأوتوستراد اتجاه المطار للقادم من مناطق حلوان وفى طريقه إلى المعادى والمقطم وكذلك الأمر للمتجه إلى شارعى عباس العقاد والمطار وظهر انسياب فى حركة المركبات فى الاتجاه الآخر.

كما ظهرت كثافات مرورية عالية للمركبات أعلى المحور للقادم من مناطق الشيخ زايد وأكتوبر اتجاه إلى الدائرى وظهر بطء شديد فى حركة السيارات للمتجه إلى ميدان لبنان وكذلك الأمر فى الاتجاه العكسى من ميدان لبنان إلى الدائرى والشيخ زايد انسياب محدود بسبب خروج العمال من المناطق الصناعية و توجههم الى ذويهم لقضاء عطلة نهاية الاسبوع

اما عن طريق إسكندرية الصحراوى للمتجه من ميدان الرماية إلى حازم حسن والمحور والبوابات فظهر انسياب فى حركة المرور أما العكس من البوابات إلى المحور وحازم حسن اتجاه إلى ميدان الرماية ظهرت بعض الكثافات المرورية التى أدت إلى تباطؤ حركة السيارات.

. أما عن كوبرى 15 مايو فظهرت كثافات مرورية محدودة للمتجه من مناطق المهندسين فى الاتجاه إلى وسط البلد وكذلك العكس وبطريق السويس الصحراوى للمتجه إلى مناطق مصر الجديدة والعكس وبطريق جسر السويس انتظمت حركة المركبات.

اما عن شارع فيصل فقد اصطفت السيارات للمتجه من مناطق الطوابق وصولا الى كوبرى الجيزة المعدنى و انفجرت الكثافات حتى جامعة القاهرة و ظهر تباطؤ فى حركة السيارات بدء من كوبرى صفط اللبن وصولا الى شارع التحرير .

كما ظهرت كثافات مرورية متحركة اعلى شارع التحرير للمتجه من مناطق العجوزة وصولا الى ميدان الدقى و تباطئت السيارت بشارع بين السرايات وصولا الى اشاره جامعة القاهرة حتى ميدان الجيزة بسبب عودة طلاب الجامعة الى منازلهم .

و شهد شارع الهرم بدء من ميدان الرماية وصولا الى شارع العريش انفراجة مرورية و تباطءت حركة السيارت من منطقة الطالبية وصولا الى ميدان الجيزة و حدث بطء شديد فى حركة السيارات للمتجه اعلى محور صفط اللبن للمتجه من اكتوبر وصولا الى جامعة القاهرة و انتقلت الخدمات المرورية الى الاماكن للعمل على سحب الكثافات المرورية خلال فترة الذروة الثالثة للزحام المرورية على مدار اليوم .

>