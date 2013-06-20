انطلاق فعاليات المهرجان الثاني للسينما التركية في الدوحة

كتب : الأناضول الخميس 20-06-2013 21:36

انطلقت، مساء اليوم، بالعاصمة القطرية الدوحة، فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الأفلام التركية، التي تستمر حتى الـ26 من الشهر الجاري، بمشاركة 7 أفلام تركية حديثة.

وحضر حفل افتتاح المهرجات الذي جرى في مجمع سينمات "فيلاجيو" بالدوحة، السفير التركي بقطر حقي امري، الذي قال في كلمته الموجزة خلال حفل الافتتاح، إن المهرجان "يسهم في تعميق العلاقات القطرية التركية".

وشهد المهرجان إقبالا كبيرا من المواطنين القطريين وغيرهم من الجنسيات العربية الأخرى المقيمين بالدوحة لمشاهدة فيلم الافتتاح.

وكان مقررا أن يكون فيلم الافتتاح هو "خمس مآذن في نيويورك" للكاتب والمخرج التركي الكبير محسون كيرميزيغول، غير أن إدارة المهرجان أعلنت اليوم بشكل مفاجئ عن تغيير فيلم الافتتاح ليكون "فتح إسطنبول 1453"، بدلا من "خمس مآذن في نيويورك"، معللة التغيير بأنه جاء "بناء على رغبة الجمهور".