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مدير أمن كفر الشيخ ينقل 7 ضباط خارج المحافظة لقرابتهم بمرشحين

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مدير أمن كفر الشيخ ينقل 7 ضباط خارج المحافظة لقرابتهم بمرشحين مدير أمن كفر الشيخ ينقل 7 ضباط خارج المحافظة لقرابتهم بمرشحين
قرر اللواء محمد عاطف شلبى، مدير أمن كفر الشيخ، نقل 7 ضباط خارج المحافظة لحين الانتهاء من الانتخابات، بسبب قرابتهم لمرشحين من الدرجة الأولى "أبن –أخ –أب –زوج"، على أن ينفذ القرار اعتباراً من اليوم الخميس ضماناً للحيادية والنزاهة الانتخابية وتنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية فى هذا الشأن.

كما قرر مدير الأمن إلغاء كافة إجازات الضباط والأفراد حتى انتهاء الانتخابات، إلا للضرورة القصوى والطوارئ الشديدة.

وأعلن مدير الأمن حالة الطوارئ القصوى بكفر الشيخ، محذراً أى شخص أو جماعة من محاولة عرقلة الانتخابات أو إفسادها بأى شكل أو صورة مؤكداً الضرب بيد من حديد لكل من يحاول ذلك.

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مصر 365