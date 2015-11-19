تقرير| دعايا مجانية نتيجة للكوارث غير الطبيعية.. هكذا استفاد 18 منتجًا أخرهم «شويبس من داعش»

كتبت : شيماء حفظي

«مساحة إعلانية» شاغرة في أحد المواقع الإليكترونية، أو «إعلان ممول» على صفحة فيسبوك، بالطبع يكلف المعلن مبالغ مالية طائلة، تتباين وفقًا لاسم الموقع، والمساحة، ومكان الإعلان، إلا أن الواقع أثبت طرقًا أخرى للدعاية أقل تكلفة ولكنها أسرع تأثيرًا، فيكفي لانتشار منتجك على نطاق واسع وربما واسع جدًا أن يرتبط في أحد الأخبار بـ«فضيحة» أو «كارثة» أو «بلاغ».

ارتبط اسم “شويبس جولد” المشروب الذي تنتجه شركة كوكاكولا، باسم “تنظيم داعش” في كارثة تفجير الطائرة الروسية في مصر، لتتجه أنظار الجميع إلى “شويبس”، الشركة التي أسسها يوهان جاكوب شويبس في جنيف عام 1783 لتصنيع المياه المعدنية الغازية، والتي تمتلكها الآن شركة كوكاكولا الأمريكية.

أول صدى واسع لـ«شويبس» هو «اكتشف سر شويبس»، إلا أنها حققت رواجًا مختلفًا بعد أن ارتبطت باسم “داعش” التي طرح بيانها حول استخدام “كان” فارغة من شويبس جولد في تفجير الطائرة الروسية، أسئلة عديدة حوله مثل : “كيف وصلت الـ”كان” عند داعش؟ …. “هل يشرب أعضاء التنظيم المشروبات الغازية بشرط ألا تحتوي على الكحول؟” …. “هل تشرب داعش منتجات ينتجها «الكفار» بحسب ما يطلق التنظيم على الغرب؟”.

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«الكوارث ..أسلوب دعاية ولو سوداء»

في أنواع الدعاية، واحدة تسمى «الدعاية السوداء» وهي تعتمد على ترويج الشائعات والأكاذيب، ونشر الأخبار الكاذبة، سواء داخليًا أو خارجيًا، والبعض يعتبرها دعايا سلبية، إلا أن خبر ولو “كاذب” تتناقله المواقع الخبرية وصفحات التواصل الاجتماعي، ووكالات الأنباء باختلاف لغاتها، أضف إلى ذلك المزايا التي أضافتها محركات البحث على الانترنت من سرعة انتشار خيالية حول العالم، لتتخطى إمكانية تسويق المنتج إليكترونيًا دون التقيد بالزمان والمكان، وهو ما جعل «كارثة الطائرة وداعش» تحقق رواجًا لمنتج شويبس يساوي حملة دعائية مجانية.

«شويبس ليست الحالة الأولى لدعايا الكوارث»



> في رصد للحالات التي تاثرت دعاياتها بشكل واسع بعد اقترانها بـ«كارثة»، برنامج صبايا الخير الذي كانت تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، حيث تأثر البرنامج بشكل أدى إلى إيقافه بعد انسحاب المعلنين الراعين للبرنامج منه، بعد «فضيحة» كما وصفها متابعوا البرنامج، في إحدى حلقاته والتي بثت صورًا «خاصة» لفتاة اتهمت شابًا بالتحرش بها في مول، ليتحول الموضوع إلى حرب على صفحات السوشيال ميديا في القضية التي سميت بـ«فتاة المول» ، لتكون “ألو إيفا”، أول شركة تعلن اسنحابها لتكسب ود الغاضبين على “ريهام ” ووتليها شركات “إيفي بيبي، المراعي، بيتي، فيتراك، العربي جروب، فاين بيبي، بامبرز، برسيل، فاتيكا، داوني، فريسكا وكلير” انسحابها من رعاية البرنامج، وعدم مسؤوليتها عن محتوى أي من البرامج التي تقوم بإذاعة إعلاناتها على قنوات النهار، التي قررت إيقاف البرنامج بعدها.

سبق تلك الواقعة، «خبر» يفيد بحملة مداهمة لمطعم «أم حسن» بسبب بيع لحوم «حمير» وربطها رواد ” فيسبوك” بضبط مزرعة لذبح الحمير بالفيوم، ليصبح مطعم «أم حسن» حديث العامة من الناس، وصفحات السوشيال ميديا، ومواقع الأخبار وحتى برامج التليفزيون، واستضافة صاحب المطعم لينفي الخبر حتى برأته الشرطة ونفت وجود لحوم حمير في المطعم.

> الأمر ذاته أثير مع عصير التفاح ماركة “تروبيكانا بيتي” ، الذي اجتاح اسمه وشركة “بيتي” الإعلام، بعد تحذيرات من تغير طعمه، والذي تحول بعدها لـ «قضية» أمام محاكم القضاء، بعدما أصدر جهاز حماية المستهلك، قرارا بوقف إنتاج عصير التفاح ماركة “بيتى” إنتاج الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي، ومنع تداول المنتج النهائي بالأسواق لحين انتهاء التحقيقات أو صدور حكم في شأنها.

«كنتاكي» كان لها نصيبًا من رواج الشائعات، لكن بحادثيتن لا واحدة، الأولى عندما اتهمت مطاعم كنتاكي بأنها توزع وجبات للمتظاهرين في ميدان التحرير أثناء ثورة 25 يناير عام 2011، ورغم أنها نفت ذلك في بيان لها، لكن ذلك جعلها محط أنظار رواد السوشيال ميديا وقتها.

> والحادثة الثانية، عندما نشر شاب أمريكي على حسابه على فيسبوك صورًا ومقطع فيديو لوجبة قدمت له بمطعم كنتاكي في كاليفورنيا الأمريكية، وقال إنها وجبة لـ”فأر” ، لتتناقل وكالات الأنهباء العالمية الصورة، وسط ضجة كبيرة حول المطعم والوجبات التي يقدمها، حتى ردت إدارة المطعم أنها أجرت تحقيقًا وثبت أنها وجبة لـ”دجاج”، موضحًة أن دجاج كنتاكي يأخذ في هيئته بعد القلي العديد من الأشكال والأحجام الكبيرة والصغيرة.

وبسبب خطر الإصابة بالسرطان، تحول تناول وجبة “اندومي” إلى قضية رأي عام، عندما أعلن مكتب الصحة في تايوان، أن أحد المواد الحافظة المستخدمة في مستحضرات التجميل يستخدم في وجبة الأندومي وبناء على ذلك طلب سحب المنتج من السوق.

> من ناحية أخرى أعلن المسؤولون الصحيون في سنغافورة (الدولة الجارة والأكثر تطورا من تايوان)، أن اختباراتهم لم تظهر أي أثر لهذه المادة، وأنه لا يوجد أي داعي لسحب المنتج من السوق. كما أن شركة أندومي رفضت النتائج التي أعلنتها السلطات التايوانية.

وأعلن المكتب الصحي التايواني أن مادة “الميثيل بارا هيدروكسي بنزوات E218″ تتواجد في كيس صلصة الصويا المرفق مع الوجبة، كما أعلنوا عن وجود آثار من حمض البنزويك في الشعيرية والمنكهات تتخطى الكمية المصرح بها وفق المعايير الصحية، ورغم أن الـ E218 مصرح بها من قبل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية كمضاف “غذائي”، ويصنف أيضا ضمن القائمة الآمنة “GRAS”، إضافة إلى أنه يتواجد طبيعيا في عدد من الفواكه كالتوت البري، إلا أن السلطات التايوانية تصرح باستخدامها فقط كمادة حافظة لمستحضرات التجميل، وبناء عليه اتخذت قرارها بسحب المنتج الذي لم يمنع سوى في تايوان ولفترة مؤقتة ، ولكن بعد ذلك عادت الأندومي للسوق التايوانية.

ورغم اختلاف الحالات، اتفق أصحاب الشركات التي راجت حولها إشاعات، أنها تتعرض لحملة من “الهجوم” أو الدعايا المضادة” كما أسموها، إلا أنهم لن يختلفوا على أن هذه الأحداث تعمل على زيادة رواج أسماء شركاتهم ومنتجاتهم، فمن لم يصل إليه الإعلان الصريح من المُصنع، علم عنه بعد اقتران اسمه بـ«كارثة» أو «فضيحة» في حملة دعائية – ربما غير مقصودة- لكنها تؤتي ثمارًا جيدة في النهاية.