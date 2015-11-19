في_الكلاسيكو - ' رونالدو يجب أن يرحل عن ريال مدريد '

يؤمن خوان لابورتا رئيس برشلونة السابق أن كريستيانو رونالدو يجب أن يرحل عن ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري.

ولم يسجل رونالدو سوى ثلاثة أهداف خلال آخر سبع مباريات خاضها مع الفريق الملكي، ويستعد حاليا للقاء الكلاسيكو أمام برشلونة يوم السبت المقبل في الجولة 12 من الدوري الإسباي.

وتحدث لابورتا لصحيفة "أس" الإسبانية قائلا:"أنا غير متفاجئ على الإطلاق لما يحدث لرونالدو حاليا".

وأضاف"رونالدو وصل لمرحلة في مسيرته والتي يجب فيها أن يسأل نفسه عدة أسئلة".

وأكمل"سوق الانتقالات يمر بحالة جيدة وأعتقد أن هذه لحظة جيدة كي ينتقل فيها على سبيل المثال للدوري الإنجليزي حيث توجد الكثير من الأموال".

وأردف"لقد ظل مع ريال مدريد لسنوات عديدة ويحتاج لإيجاد تحد آخر".

وأتم"اللاعبون يحاولون البحث عن عقود أفضل وأعتقد أن رونالدو في سن جيدة لينتقل لفريق جديد".