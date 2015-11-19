أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع -
8 الصبح - لقاء مع المعالجة النفسية ومدربة اليوجا "هنا كمال" حول .. ما هي طاقة الأفكار؟؟؟ -
واشنطن تؤكد ان الضربة على القاعدة العسكرية السورية تنحصر بالرد على هجوم خان شيخون -
ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#في_الكلاسيكو - ' رونالدو يجب أن يرحل عن ريال مدريد '

Google+ Print
#في_الكلاسيكو - ' رونالدو يجب أن يرحل عن ريال مدريد ' #في_الكلاسيكو - ' رونالدو يجب أن يرحل عن ريال مدريد '

يؤمن خوان لابورتا رئيس برشلونة السابق أن كريستيانو رونالدو يجب أن يرحل عن ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري.

ولم يسجل رونالدو سوى ثلاثة أهداف خلال آخر سبع مباريات خاضها مع الفريق الملكي، ويستعد حاليا للقاء الكلاسيكو أمام برشلونة يوم السبت المقبل في الجولة 12 من الدوري الإسباي.

وتحدث لابورتا لصحيفة "أس" الإسبانية قائلا:"أنا غير متفاجئ على الإطلاق لما يحدث لرونالدو حاليا".

وأضاف"رونالدو وصل لمرحلة في مسيرته والتي يجب فيها أن يسأل نفسه عدة أسئلة".

وأكمل"سوق الانتقالات يمر بحالة جيدة وأعتقد أن هذه لحظة جيدة كي ينتقل فيها على سبيل المثال للدوري الإنجليزي حيث توجد الكثير من الأموال".

وأردف"لقد ظل مع ريال مدريد لسنوات عديدة ويحتاج لإيجاد تحد آخر".

وأتم"اللاعبون يحاولون البحث عن عقود أفضل وأعتقد أن رونالدو في سن جيدة لينتقل لفريق جديد".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع