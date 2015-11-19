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بالصور.. كيرى يبحث مع نظيره البحرينى سبل دعم التعاون الإقليمى لمحاربة داعش

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بالصور.. كيرى يبحث مع نظيره البحرينى سبل دعم التعاون الإقليمى لمحاربة داعش بالصور.. كيرى يبحث مع نظيره البحرينى سبل دعم التعاون الإقليمى لمحاربة داعش

>اجتمع وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى مع نظيره البحرينى الشيخ خالد الخليفة الذى يزور واشنطن حاليا.

وصرح كيرى عقب الاجتماع الذى عقد اليوم الخميس، بأنه بحث مع الوزير البحرينى كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك ، مشيرا إلى أنه تم التركيز على التحديات الناجمة عن الصراع الدائر فى سوريا ووضع المواطنين وسبل تعزيز التعاون الإقليمى للتصدى لتنظيم داعش الإرهابى.

اليوم السابع -11 -2015

وأوضح أن الشيخ الخليفة لديه أفكارا بنَاءة لدعم الجهود الحالية لمحاربة تنظيم داعش ، مشيرا إلى أنه سيقوم بمراجعة تلك الافكار مع مسئولى الإدارة الامريكية.

اليوم السابع -11 -2015

وأضاف الوزير الأمريكى أن المباحثات تتطرقت أيضا إلى سبل بناء تعزيز أمن دول مجلس التعاون الخليجى وذلك فى ضوء ما تمخضت عنه اجتماعات قمة كامب ديفيد التى عقدت اوائل العام الحالى ، مشيرا إلى أنه تم بحث دعم قدرات دول مجلس التعاون الدفاعية ضد الصواريخ الباليستية.

اليوم السابع -11 -2015

وقال جون كيرى إنه بحث أيضا مع الشيخ الخليفة التحديات الداخلية التى تواجه البحرين وسبل توحيد الشعب البحرينى من أجل تخفيف حدة التوترات الطائفية ، مشيرا إلى أن البحرين تعمل جاهدةً لتعزيز عملية المشاركة السياسية بالبلاد فى المستقبل القريب وهو الأمر الذى تشجع عليه الولايات المتحدة .

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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