بالصور.. كيرى يبحث مع نظيره البحرينى سبل دعم التعاون الإقليمى لمحاربة داعش

>اجتمع وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى مع نظيره البحرينى الشيخ خالد الخليفة الذى يزور واشنطن حاليا.

وصرح كيرى عقب الاجتماع الذى عقد اليوم الخميس، بأنه بحث مع الوزير البحرينى كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك ، مشيرا إلى أنه تم التركيز على التحديات الناجمة عن الصراع الدائر فى سوريا ووضع المواطنين وسبل تعزيز التعاون الإقليمى للتصدى لتنظيم داعش الإرهابى.

وأوضح أن الشيخ الخليفة لديه أفكارا بنَاءة لدعم الجهود الحالية لمحاربة تنظيم داعش ، مشيرا إلى أنه سيقوم بمراجعة تلك الافكار مع مسئولى الإدارة الامريكية.

وأضاف الوزير الأمريكى أن المباحثات تتطرقت أيضا إلى سبل بناء تعزيز أمن دول مجلس التعاون الخليجى وذلك فى ضوء ما تمخضت عنه اجتماعات قمة كامب ديفيد التى عقدت اوائل العام الحالى ، مشيرا إلى أنه تم بحث دعم قدرات دول مجلس التعاون الدفاعية ضد الصواريخ الباليستية.

وقال جون كيرى إنه بحث أيضا مع الشيخ الخليفة التحديات الداخلية التى تواجه البحرين وسبل توحيد الشعب البحرينى من أجل تخفيف حدة التوترات الطائفية ، مشيرا إلى أن البحرين تعمل جاهدةً لتعزيز عملية المشاركة السياسية بالبلاد فى المستقبل القريب وهو الأمر الذى تشجع عليه الولايات المتحدة .



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