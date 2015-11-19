إسرائيل توقع اتفاقا يسمح للفلسطينيين بالحصول على خدمات الجيل الثالث للمحمول

وقعت إسرائيل اتفاقا مشتركا مع الجانب الفلسطينى لبدء تشغيل خدمات الجيل الثالث من الإنترنت للهواتف المحمولة فى الضفة الغربية، بحسب صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية اليوم، الخميس، أن لواء إسرائيليا يدعى يؤاف مردخاى وقع الاتفاق اليوم مع وزير الشؤون المدنية الفلسطينى حسين الشيخ.

تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق سيمكن شركات الاتصالات المستفيدة من هذه الخدمة البدء بتنسيق أمورها مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، من أجل البدء بتنفيذ هذا الاتفاق على أرض الواقع.