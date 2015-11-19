وزير العدل العراقى يقترح وضع آلية لاستمرار دور بلاده فى محاربة الإرهاب

اقترح حيدر الزاملى وزير العدل في جمهورية العراق، وضع آلية مناسبة لاستمرار العراق بدوره في محاربة الإرهاب وكذلك تجريم الأفكار المتطرفة كونها نواة للتحريض على الجرائم الإرهابية إن لم تكن جريمة بحد ذاتها.

جاء ذلك خلال كلمته امام اجتماع وزراء العدل العرب مساء اليوم الخميس بمقر الجامعة العربية في القاهرة برئاسة الأردن وحضور الأمين العام للجامعة العرية

وقال أن البنود التي يتضمنها هذا الاجتماع والمتمثلة بمواضيع مهمة وجادة تتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب وتوحيد التشريعات العربية ومكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح وتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية كما نجدد دعوتنا.

كما رحب باستضافة الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب واجتماعي المكتب التنفيذي لعام 2016 في العراق.

وأكد أن بلاده تتعرض إلى أبشع أنواع جرائم الإرهاب التي تمتد إلى جرائم القتل والتهجير والاختطاف وسرقة النفط والآثار وغيرها من الجرائم الأخرى التي تعتد جرائم دولية والتي هي محل اهتمام المجتمع الدولي، وذلك في الوقت الذي يتعاظم فيه خطر الإرهاب ما بين الدول العربية والمجتمع الدولي.

ولفت إلى أن مجلس الأمن الدولي أصدر العديد من القرارات التي أدانت الإرهاب وتمويل الإرهاب وتجريم التحريض والتمجيد والتكفير ومنها القرارات 2170 و 2178 لسنة 2014 و22199 لسنة 2015، مما يتطلب منا تكثيف الجهود العربية لمحاربة هذا الفكر المتطرف.

وأكد أنه بات من الضروري وضع السبل والآليات المناسبة لغرض مساعدة الدول ومنها العراق للاستمرار في محاربة الإرهاب وكذلك السبل والآليات المناسبة لتجريم الأفكار المتطرفة.

وأوضح أن الإرهاب يمتد إلى جميع الدول العربية بل ويمتد إلى المحتمع الدولي، معتبرًا أن ما تعرضت له فرنسا في الأمس القريب دليلا على أن الإرهاب لا دين له ولا جنسية ولا تحده حدود، وأن هذا ما يؤكد تحليلاته السابقة بضرورة محاربة الإرهاب من الجميع كونه كونه يشكل خطرا على الجميع.

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