أخبار السعودية اليوم .. الملك سلمان يطلب تقرير مفصل عن الأمطار الغزيرة فى جدة

ركزت أخبار السعودية اليوم على العديد من التقارير، ومن أخبار السعودية اليوم توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتقديم تقرير مفصل عاجلاً يكشف ما شهدته مدينة جدة جراء الأمطار التي هطلت أمس الاربعاء ، وأكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أنه وضح للملك سلمان ما حدث نتيجة الأمطار شفهياً وأن التقرير المفصل سيقدم له فور الانتهاء منه .

وقال الأمير خالد الفيصل: "نحن جميعنا نقتدي بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي قالها علناً ، أنه يقبل النقد البناء من الجميع ، وشكر كل من يقدم له نصيحة ، وقال أيضا أن مجالسنا ومكاتبنا وأبوابنا مفتوحة للجميع فشكرا لكل من انتقد بشكل بناء ، وأعاننا على تصحيح الأخطاء".

وتابع "الفيصل "أن التقارير الأولية أفادت بأن بعض القنوات كانت مسدودة بسبب خلل في الصيانة ، وأن الأنفاق التي امتلأت كانت بسبب انقطاع الكهرباء عن المضخات

ومن أخبا السعودية اليوم كذلك ، أكد المهندس على بن إبراهيم النعيمى، وزير البترول والثروة المعدنية فى المملكة العربية السعودية، أن الدول العربية من أكثر دول العالم من حيث تواجد احتياطيات البترول، لافتا إلى أن معدلات استهلاك النفط فى الدول العربية بلغت 9 مليون برميا يوميا بما يعادل 10 % من استهلاك العالم .

وأضاف وزير البترول السعودى خلال ملتقى أبيكورب للطاقة 2015، والذى تقام فعاليته فى مملكة البحرين تحت رعاية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء البحرينى وتنظمه الشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب" وبحضور المهندس طارق الملا وزير البترول المصرى، أنه رغم عدم إستقرار أوضاع النفط فى جميع أنحاء العالم، إلا أن هناك تضاعف فى حجم الإنتاج، موضحا أن 96 % من احتياطيات البترول، و26 % من الغاز الطبيعى فى العالم يتواجد فى الدول العربية .

ومن أخبار السعودية اليوم ، سيطرت فرق الدفاع المدني بمكة المكرمة اليوم على حريق بفندق في حي أجياد حيث اشتعلت النار في غرفة بالدور الأول من مبنى فندقي مكون من أحد عشر دورا يسكنه معتمرون من جنسيات مختلفة.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة الرائد نايف الشريف أنه تلقى مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة بلاغا مفاده اشتعال النار في فندق في حي أجياد , وعلى الفور جرى نقل وحدات المكافحة والإنقاذ اللازمة للموقع , وعند الوصول وجدت الحالة عبارة عن اشتعال النار في غرفة بالدور الأول من مبنى فندقي مكون من أحدى عشر دورا يسكنه معتمرون من جنسيات مختلفة , حيث جرى إخلاؤهم من مبنى الفندق عن طريق وحدات الإنقاذ , فيما باشرت وحدات المكافحة اقتحام موقع الحالة وإخمادها.