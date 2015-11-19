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الجيش اللبنانى يضبط سيارة تحوى متفجرات عند مدخل مخيم فلسطينى

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الجيش اللبنانى يضبط سيارة تحوى متفجرات عند مدخل مخيم فلسطينى الجيش اللبنانى يضبط سيارة تحوى متفجرات عند مدخل مخيم فلسطينى

>أوقف الجيش اللبنانى سيارة تحوى متفجرات عند مدخل مخيم البرج الشمالى للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صور بجنوب البلاد .

وأعلنت قيادة الجيش اللبنانى فى بيان اليوم الخميس، أن وحدة من الجيش أوقفت عند مدخل مخيم البرج الشمالى ، سيارة تحمل لوحة مزورة يقودها المواطن اللبنانى أحمد جهاد علوية وبرفقته المدعو حسين حمد علوية والفلسطينى وسام على دهويش.

وذكر البيان أنه ضبط داخل السيارة كمية من المتفجرات زنة 2 كجم وشريط لاصق يستعمل للتفجير.

وأشار إلى أنه قد تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى الجهات المختصة، وبدأ التحقيق معهم.
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مصر 365