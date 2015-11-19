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لاعب أرسنال يحكي عن انتقاله الغريب للمدفعجية في 10 ساعات

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لاعب أرسنال يحكي عن انتقاله الغريب للمدفعجية في 10 ساعات لاعب أرسنال يحكي عن انتقاله الغريب للمدفعجية في 10 ساعات

"كان انتقالا سريعا للغاية تم في 10 ساعات فقط" هكذا تحدث ناتشو مونريال الظهير الأيسر لأرسنال عن كيفية انضمامه لصفوف الفريق الإنجليزي.

وانضم مونريال لأرسنال في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية في يناير عام 2013.

واعترف الظهير الأيسر الإسباني أنه تفاجأ باهتمام أرسنال بضمه حينما حدثه زميله في الفريق سانتي كازورلا عن ذلك الأمر.

وتحدث مونريال لموقع أرسنال الرسمي قائلا:"الانتقال كان سريعا للغاية، أتذكر إنه في اليوم الأخير استيقظت لأجد مكالمتين من كازورلا".

وأضاف"اتصلت بكازورلا وأساله ماذا حدث لأجده يقول لي هل تريد الانتقال إلى أرسنال".

وواصل"قلت له عذرا، نعم بالطبع".

وتابع"في صباح ذلك اليوم كنت أتدرب مع مالاجا وبعد 10 ساعات كنت أقوم بتوقيع عقد انتقالي لأرسنال".

وأتم"ذلك اليوم كان غريبا جدا جدا، بالطبع أشعر بالسعادة بسبب ما حدث في ذلك الوقت".

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فيديو اليوم السابع