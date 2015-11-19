السنغال تمنع ارتداء «النقاب» خوفا من وقوع هجمات إرهابية

اعلن وزير الداخلية السنغالي عبدولاي داودا عن حظر اللباس النسائي المعروف بــ«بنقاب» حفاظا على الأمن القومي للسنغال، والتوقي من العمليات الإرهابية التي ترتكب في عدد من الدول الإفريقية المجاورة باستعمال «النقاب» -حسب ما ذكرت شبكة «روسيا اليوم».

ولم يتعرض السنغال الذي يشكل المسلمون 92% من سكانه، لاعتداءات أو هجمات إرهابية في الفترة الماضية، رغم تأكيد السلطات السنغالية انشغالها بما تمثله جماعة “بوكو حرام” من أنشطة شمال شرق نيجيريا، ومحاولاتها إيصال هجماتها إلى دول أفريقية أخرى، خاصة بعد أن اعتقل الأمن السنغالي 5 مشتبهين ووجهت لهم تهمة الارتباط بجماعة “بوكو حرام” وتشكيل خلية داخل البلاد.

ولا يعد القرار السنغالي بحظر البرقع استثناء في غرب أفريقيا، فقد منعته الكاميرون وتشاد أيضا، ورغم هذا القرار إلا أنه لم يحل دون وقوع هجمات انتحارية داخل تشاد نفذتها شابتان كانتا ترتديان برقعا وأوقعتا 27 قتيلا، قرب العاصمة نجامينا.