إجازة برفقة الأطفال في "سان دييغو"

بعد فترة مضنية من العمل والدراسة، يحلو قضاء الإجازات العائلية، لذا لا بد من اختيار وجهة سياحية مثالية تناسب أفراد الأسرة كافة، صغاراً وكباراً، ليستعيدوا نشاطهم ويستأنفوا العمل والدراسة في إثرها، باندفاع!

"سيدتي. نت" يدعو القارئات إلى اختيار "سان دييغو"، فهي وجهة مثالية تزخر بالنشاطات التي تتلاءم مع أهواء أفراد الأسرة كافة.

في هذه المدينة المشمسة الواقعة جنوبي ولاية "كاليفورنيا"، تتعدّد العناوين السياحية التي يحلو استكشافها، وتشكل خلفية رائعة للصور التذكارية. في هذا الإطار، من الممتع قضاء يوم كامل في "سان دييغو سفاري بارك"، التي تعتبر واحدة من أكبر مناطق الجذب السياحي في مقاطعة "سان دييغو"، إذ تمتدّ على مساحة 7.3 كيلومترات مربعة، وتضمّ مجموعة كبيرة من الحيوانات البرية المهددة بالانقراض، بما في ذلك الأنواع الآتية من قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا. تسيطر على الحديقة بيئة شبه قاحلة، ويسكن فيها أكثر من 2600 من الحيوانات التي تمثل أكثر من 300 نوع، فضلاً عن 3500 نوع من النباتات. تعتبر الحديقة منشأة خالية من التدخين، كما يحظّر استخدام السجائر الالكترونية فيها، ويمكن زيارتها طوال أيام السنة بما في ذلك الأعياد، وذلك من التاسعة صباحاً حتى الخامسة من بعد الظهر.

بدورها، تتيح حديقة "سان دييغو" النباتية فرصة قضاء بعض الوقت في الهواء الطلق والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الأخاذة، وذلك على طول أربعة أميال من المسارات. ومن الأنشطة المتاحة للأطفال، هناك: دلاء الماء والصابون مع طن من الصولجانات لتفجير الفقاعات، ودفن "الديناصورات" المصنوعة من "البلاستيك"، والسكك الحديد، فضلاً عن قسم مخصص للأطفال في سن المدرسة، إذ بإمكانهم استكمال بناء الجسور بواسطة الحبل، والأنفاق، مع بروز درج لولبي لاستكشاف هذه الحديقة مترامية الأطراف.

تستقبل "الحديقة" الزائرين، يومياً، من التاسعة صباحاً حتى الخامسة بعد الظهر، مقابل 14 دولاراً أمريكياً للبالغين و8 دولارات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و12 سنة، فيما دخولها مجاني لمن هم دون السنتين.

في السياق عينه، من المؤكد أن الأطفال سيحبون لعب دور القراصنة، والقيام بجولة في السفن الشراعية الفريدة من نوعها في "المتحف البحري العائم"، حيث يمكن للعائلة قضاء ليلة على متن "نجمة الهند" التي تمثّل السفينة النشطة الأقدم في العالم. بالإضافة إلى ما تقدّم، يحلو القيام بجولة سيراً على الأقدام على طول الواجهة البحرية في "سان دييغو" وتناول الرقائق اللذيذة ومشاهدة طيور النورس.

ولا تُفوّت فرصة زيارة "متحف الأطفال الجديد" الواقع في حديقة "بالبوا"، في وسط مدينة "سان دييغو". تجدر الإشارة إلى أن "المتحف" يشجّع الأطفال على التفكير واللعب وممارسة الأنشطة الفنية، ويفتح أبوابه، يومياً، من العاشرة صباحاً حتى الرابعة بعد الظهر، وذلك مقابل 12 دولاراً أمريكياً للبالغين والأطفال.

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