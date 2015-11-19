محافظ الوادى الجديد يشهد الاحتفال بأعياد الطفولة

احتفلت محافظة الوادى الجديد، اليوم الخميس بقاعة ديوان عام المحافظة بأعياد الطفولة وذلك بالتعاون مع مؤسسة أحلى البلاد بحضور اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد وبمشاركة عدد من التنفيذيين والمعلمين وتلاميذ المدارس والأطفال.

وتضمنت الاحتفالية التى اقيمت تحت شعار يلا نفرح عروضا وفقرات فنية وغنائية لفريق كورال مدرسة اللغات التجريبية ومدرسة السلام الابتدائية القديمة وعدد من مدارس الخارجة وفقرة للعزف المنفرد للحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية الطفل مينا أشرف، أصغر أعضاء فرقة الموسيقى العربية، والذى قدم مقطوعات موسيقية وطنية.

كما تضمنت الاحتفالية فقرات من مسرح العرائس والساحر والتى قدمها أعضاء مؤسسة أحلى البلاد وسط حضور كبير من أطفال المحافظة والقيادات التنفيذى وبمشاركة فرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة .