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مدير البرنامج القومى لمكافحة سرطان الثدى فى رحاب جامعة المنصورة

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مدير البرنامج القومى لمكافحة سرطان الثدى فى رحاب جامعة المنصورة مدير البرنامج القومى لمكافحة سرطان الثدى فى رحاب جامعة المنصورة
استقبل الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة الدكتورة نجلاء عبد الرازق أستاذ الأشعة بالقصر العينى ومدير البرنامج القومى لمكافحة سرطان الثدى وصحة المرأة بحضور الدكتورة نسرين صلاح عمر وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

والقت الدكتورة نجلاء عبد الرازق كلمة خلال حفل تكريم أوائل الخريجين بجميع كليات جامعة المنصورة تحدثت خلالها عن البرنامج القومى لصحة المرأة تحت رعاية الدكتور أحمد عماد راضى وزير الصحة وهو برنامج موجه لكل سيدات بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع بكلية الطب ومركز الأورام بجامعة المنصورة.

وتحدثت عن أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدى بالماموجرافى والوصول لنسب الشفاء كاملة تصل إلى 100% في حال الاكتشاف المبكر في المرحلة الأولى للمرض مقارنة بالنسبة لا تزيد عن 22% في حال تشخيص المرض في المرحلة الرابعة.

وأشارت إلى أن سرطان الثدى يصيب السيدات بعد سن الأربعين لذلك فالحملة موجهة للسيدات فوق سن الأربعين، وسيتم تنظيم دورات تدريبية للأطباء على عمل الفحوص والعينات التي تتبع اكتشاف المرض كما سيتم عمل ندوات توعية مع نقابة الأطباء.

وتستمر الحملة في محافظة الدقهلية إلى أن يتم الكشف على جميع السيدات فوق سن الأربعين، كما نصحت السيادت بعد سن الأربعين بعمل الفحص الدورى مرة سنويا، كما توصى بعمل الكشف الذاتي للسيدات والبنات بدءا من سن العشرين وممارسة الرياضة وتناول الفاكهة الملونة وتناول الأكل الصحى الغنى بفيتامين د والموجود بالاسماك وشرب الماء النقى.

يذكر أن وحدة فحص سرطان الثدى للسيدات والموجودة بجامعة المنصورة هي واحدة من 10 وحدات موجودة على مستوى الجمهورية.

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مصر 365

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