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المجلس الاقتصادى المصرى لسيدات الأعمال ينظم ندوة عن المرأة بالإسكندرية

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المجلس الاقتصادى المصرى لسيدات الأعمال ينظم ندوة عن المرأة بالإسكندرية المجلس الاقتصادى المصرى لسيدات الأعمال ينظم ندوة عن المرأة بالإسكندرية
نظم المجلس الاقتصادى المصرى لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالإسكندرية بالتعاون مع القنصلية الأمريكية ندوة عن المرأة وريادة الأعمال بحضور القنصل العام الأمريكى، ستيفان فيكن.

وتحدثت ريم صيام، رئيسة المجلس الاقتصادى لسيدات الأعمال بالغرفة، عن مدينة الإسكندرية وأهميتها الاستراتيجية، خاصة بعد أن أصبحت إحدى محطات طريق الحرير البحرى، ونوهت إلى ضرورة تأهيل وتدريب رواد الأعمال فى الإسكندرية للدخول فى الصناعات والخدمات التى ستخدم هذا الطريق فى المستقبل وهو ما جعل المجلس يسعى إلى إنشاء مركز لريادة الأعمال بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية فى مملكة البحرين ليصبح أول مركز يتخذ "اليونيدو" منه مقرا داخل أحد الغرف المصرية وهو أيضا ما يعد إنجازا ملموسا لسيدات الأعمال داخل الغرفة التجارية.

وأشارت ريم إلى أن حجم التبادل التجارى بين والولايات المتحدة الأمريكية يبلغ حوالى 8 مليارات دولار تقريبًا، منها 6 مليارات صادرات أمريكا لمصر، ومليارى دولار صادرات مصرية لأمريكا، وفقًا للهيئة العامة للاستعلامات، تأتى الولايات المتحدة على رأس قائمة الدول المستثمرة فى مصر، حيث بلغ رصيد الاستثمار الأجنبى المباشر 6.19 مليارات دولار أمريكى فى 2013، ما يعادل ثلث الاستثمارات الأمريكية المباشرة فى إفريقيا.

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مصر 365

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