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رضا عبد العال: بصراحة.. أنا زملكاوي

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رضا عبد العال: بصراحة.. أنا زملكاوي رضا عبد العال: بصراحة.. أنا زملكاوي

يعد رضا عبد العال نجم الزمالك والأهلي السابق من أشهر الصفقات التي تنقلت بين قطبي الكرة المصرية في القرن الماضي.

فبعد خلاف رضا عبد العال مع إدارة الزمالك على تجديد عقده في صيف 1995، انتقل إلى الأهلي بمبلغ قياسي وقتها (625 ألف جنيه).

إلا أن عبد العال رفض التعامل بدبلوماسية عند سؤاله عن حقيقة انتمائه، قائلاً:"الصراحة راحة، أنا زملكاوي، بدون لف أو دوران".

وأضاف عبر قناة TEN"لعبت لأكبر ناديين في ، وهو شرف لأي لاعب، إلا أن الزمالك هو صاحب الفضل علي في عالم النجومية".

وأشار إلى أنه يحب الزمالك منذ صغره، مؤكدًا أنه كان يعشق مشاهدة فاروق جعفر.

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