9 نصائح لحماية طفلك من السرطان أهمها التطعيم ضد فيروس بى

ترتبط معظم سرطانات الأطفال، بنمط الحياة الذى يعيشه الوالدان وظروف الإنجاب أو النظام الغذائى للأم وتعاطيها للكحول، بالإضافة إلى نمط حياة الطفل وما إلى ذلك من ظروف يمكن التحكم فيها لوقاية الطفل من السرطان.

ووفقا لموقع The times of india الهندى هناك بعض التعليمات التى يجب على الآباء اتباعها للحفاظ على صحة أطفالهم من الإصابة بالسرطان، وقال الدكتور Roy Awardee مدير أمراض الدم والأورام بمعهد زرع النخاع لصحة الطفل، أنه من الممكن للآباء وقاية أطفالهم من الإصابة بالسرطان وذلك من خلال اتباعهم لبعض التعليمات ومنها:

1- تشجيع الطفل على تناول الفواكه والخضروات

2- ممارسة الطفل للنشاط البدنى الكافى

3-تجنب تعرض الطفل للبدانة فى مرحلة الطفولة

>من الضرورى تشجيع الطفل على تناول الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة، لأنها تحتوى على مضادات للأكسدة و غنية بالفيتامينات والمعادن التى تساعد على حماية الجسم من المواد الكيميائية الضارة .>من المهم فى سنوات التعلم الأولى عند الطفل، تعريفه أهمية ممارسة التمارين الرياضية المناسبة، لأن تحريك الجسم يساعد فى الحد من مخاطر اإتصابة بالسرطان، وتعد الحياة المستقرة والكسل وعدم الحركة أحد الأسباب المؤدية للسرطان , ومن الضرورى تعليم الطفل السباحة أو ممارسة التمرينات فى الهواء الطلق كالمشى أو الجرى.>خلال هذه الأيام تعد بدانة الأطفال مشكلة صحية كبيرة ومن المسببات الرئيسية للسرطان، ويجب على الوالدين الابتعاد عن الأكلات السريعة وتناول الوجبات الصحية الأسرية ومراقبة الطفل عند مشاهدته للتلفزيون وألا تزيد هذه الفترة عن ساعتين أو أقل، ومن الضرورى إعطائه وجبة إفطار صحية وإبعاده عن الحلويات.

4-تجنب الإفراط فى تعرض الطفل للآشعة فوق البنفسجية من خلال التعرض المباشر للشمس .

5-إبعاد الطفل عن بيئة التدخين والكحول .

6- من الضرورى إعطاء الطفل الأطعمة المعروفة لتعزيز المناعة كالزبادى والثوم والفاكهة والخضروات الملونة التى تحتوى على عناصر تقوى المناعة.

7- يجب تطعيم الطفل ضد التهاب الكبد B، الذى يعد واحدا من أسباب سرطان الكبد فى مرحلة البلوغ.

8- قد تقع المسئولية على الآباء والأمهات من خلال اتخاذ تدابير وقائية من أجل تأمين حياة أطفالهم، حيث يقع على عاتقهم مساعدة أطفالهم لتبنى نمط حياة صحى من البداية للحد من مخاطر السرطان.

9- إعطاء الطفل لقاحات سرطان عنق الرحم ولقاحات فيروس الورم الحليمى للفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 11 أو 12.