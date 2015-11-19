البنجر بالبرتقال وصفة تقوى مناعتك وتحميك من البرد والإنفلونزا..اعرف الطريقة

كثير من الأشخاص يعانون فى فصل الشتاء من البرد والإنفلونزا والفيروسات المحمولة جوًا، خاصة الأطفال، ويترتب على ذلك أخذ لقاح أو التطعيم ضد الإنفلونزا وقد لا يفيد فى بعض الأحيان.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Health”، الطبى الأمريكى المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، عن وصفة مذهلة تعزز المناعة وتقلل من فرص الإصابة بالأمراض خاصة البرد والإنفلونزا، إضافة إلى طعمها اللذيذ وتحضر فى دقيقتين فقط، وتتكون من:

1- ¼ ثمرة من الكرنب الأرجوانى

>2- 1 ثمرة طازجة من البنجر

>3- 6 ثمرات من البرتقال

>4- 2 كوب من الماء

>يتم تقشير البرتقال والبنجر ووضعهما معًا فى العصارة مع باقى المحتويات، ويتم شرب المزيج فى الصباح الباكر على معدة فارغة، ويفضل تناوله يوميًا لتحقيق أفضل النتائج ولتعزيز نظام المناعة.