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تقرير إيطالي: بسبب صلاح وجيرفينيو.. روما يقوم بـ ' ثورة ' أمام بولونيا

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تقرير إيطالي: بسبب صلاح وجيرفينيو.. روما يقوم بـ ' ثورة ' أمام بولونيا تقرير إيطالي: بسبب صلاح وجيرفينيو.. روما يقوم بـ ' ثورة ' أمام بولونيا

أدى غياب محمد صلاح وجيرفينيو جناحي روما عن مباراة بولونيا يوم السبت بالجولة 13 من الدوري الإيطالي إلى أزمة لرودي جارسيا المدير الفني.

ويغيب صلاح بسبب التواء في الكاحل يحتاج لمدة تقترب من الشهر منذ السادس من نوفمبر الجاري أمام لاتسيو.

بينما تعرض جيرفينيو لإصابة خلال مباراة كوت ديفوار ضد ليبيريا في تصفيات كأس العالم.

وأكد الجهاز الطبي لروما أن جيرفينيو أصيب في عضلة الفخذ الأيمن مما يحرم روما من قدراته أمام بولونيا.

وذكرت عدة تقارير عبر مواقع تابعة لنادي روما بأن جارسيا مضطر لعمل "ثورة" في خط الهجوم لتعويض غياب جيرفينيو وصلاح.

وذكر موقع (روما توداي) أن في غياب الثنائي سيلجأ جارسيا للدفع بإياجو فالكي وخوان إيتوربي وبينهما إدين دجيكو.

ويحتل روما الترتيب الثالث برصيد 26 نقطة بينما يأتي بولونيا بـ12 نقطة في المركز 16.

ولعب صلاح 11 مباراة في الكالتشيو مع روما سجل خمسة أهداف وصنع واحدا بينما شارك جيرفينيو في 10 لقاءات سجل ستة أهداف وصنع هدفا هذا الموسم.

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