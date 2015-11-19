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#في_الكلاسيكو - ' نيمار أصبح في مستوى رونالدو.. ولماذا يرحل عن برشلونة '

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#في_الكلاسيكو - ' نيمار أصبح في مستوى رونالدو.. ولماذا يرحل عن برشلونة ' #في_الكلاسيكو - ' نيمار أصبح في مستوى رونالدو.. ولماذا يرحل عن برشلونة '

يؤمن رئيس برشلونة السابق خوان لابورتا أن لاعب الفريق الكتالوني نيمار أصبح في نفس مستوى نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو.

وتحدث لابورتا لإذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية قائلا:"نيمار أصبح في مستوى رونالدو ويطارد ليونيل ميسي".

واستدرك"ميسي هو الأفضل هو في مستوى آخر مختلف بعيدا عن الجميع، ولكن يطارده بعض اللاعبين ونيمار أحدهم".

وأكمل"هو أصبح الآن في مستوى رونالدو ومازال يواصل التحسن".

في الوقت ذاته لا يؤمن لابورتا بصحة التقارير التي تشير إلى أن نيمار سوف يرحل عن برشلونة بسبب أزمته مع الضرائب وتصريحات والد اللاعب البرازيلي السابقة بشأن ذلك الأمر.

وأوضح"لا أعتقد أنه سوف يرحل لماذا يتخذ ذلك القرار وهو يشعر بالسعادة مع النادي".

وواصل"هو يلعب مع أفضل لاعب في العالم ميسي ويستمتع بذلك الأمر، والأجواء رائعة للغاية في غرفة خلع الملابس".

وأتم"إذا كنت سعيد مع الفريق وفي المدينة فلماذا ترحل؟ هذا أيضا بالإضافة لكون الفريق يلعب بشكل جيد".

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