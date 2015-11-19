شرطة السياحة تعيد مليون جنيه إلى سائحة ألمانية وزوجها

أعادت الإدارة العامة شرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء أحمد مصطفى شاهين وإشراف اللواء علاء السباعى مدير مباحث الإدارة مبلغ مليون جنيه إلى سائحة ألمانية وزوجها، حيث تركاه فى "خزنة" غرفة بفندق فى محيط مطار القاهرة وعادا إلى ألمانيا.

كانت البداية بتلقى العميد ناجح زكى مدير مباحث الفنادق بلاغا من سائح أمريكى بتضرره من عدم فتح خزنة الغرفة رقم 1109 بفندق نوفوتيل المطار.

توجه المقدم وائل طه والنقيب عبد الحليم الفقى لفحص البلاغ وتبين لهما أن الخزنة مغلقة برقم سرى فاستعانا بممثل الفندق.

بفتح الخزنة تبين أن بها مبلغ 71 ألف يورو "حوالى مليون جنيه" تخص سائحا ألمانيا من أصل مصرى يدعى "مصطفى شفيق" وزوجتة الألمانية " saina runge " تركا اللذين كانا يقيما بالغرفة قبل عودتهما لألمانيا.

بإخطار اللواء يحى مرزوق أمر بتحرير محضر وإبلاغ النيابة التى قررت إرسال المبلغ للسفارة الألمانية لإعادته إلى صاحبيه .

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