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كبير خبراء الطاقة بالأمم المتحدة: مصر اختارت أكثر مفاعل أمانًا فى العالم

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كبير خبراء الطاقة بالأمم المتحدة: مصر اختارت أكثر مفاعل أمانًا فى العالم كبير خبراء الطاقة بالأمم المتحدة: مصر اختارت أكثر مفاعل أمانًا فى العالم
قال الدكتور يسري أبو شادي، كبير خبراء الطاقة بالأمم المتحدة ، إن الشركة المسؤولة عن بناء المفاعلات النووية المصرية وتبني نفس المفاعل النووي في 11 دولة أخرى، مشيرًا إلى أن اختارت أكثر مفاعل أمانًا في العالم.

وأضاف أبو شادى، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامي معتز عبد الفتاح، على قناة " المحور"، أنه يتمنى مشاركة المصريين بقوة في المفاعل النووي، ولديه قناعة أن مصر تستطيع مشاركة روسيا بشكل فعال فى هذا النوع من المفاعل.

وأشار كبير خبراء الطاقة بالأمم المتحدة، إلى أن الوقود النووي أرخص من مشتقات البترول، موضحًا أن مصر ستنجح في الإنتاج السلمي للطاقة النووية ، حيث أن روسيا أنجح الدول في إنشاءه.

وتابع :" لن ننسى المساعدات الروسية لمصر في حرب اكتوبر والسد العالي"، مشيرًا إلى أن إنشاء محطة طاقة نووية كان حلم يراود المصريين، واليوم شهد التنفيذ الحقيقي لتلك الاتفاقية.
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