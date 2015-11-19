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سفير مصر بروسيا: حلم المصريين ببناء المحطة النووية تحقق أخيراً

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سفير مصر بروسيا: حلم المصريين ببناء المحطة النووية تحقق أخيراً سفير مصر بروسيا: حلم المصريين ببناء المحطة النووية تحقق أخيراً
أكد السفير المصري لدى روسيا الدكتور محمد عبد الستار البدرى أن عقد بناء أول محطة للطاقة النووية في ، وذلك بمساعدة من الاتحاد الروسي يؤكد على أن هناك رغبة في التعاون، على الرغم من المشاكل الحالية في مجال السياحة.

وأضاف البدرى فى تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية أنه على خلفية المشاكل الصغيرة التي تؤثر على السياحة، ولكن (العقد) يبين عزم واستعداد الدول للتعاون، على الرغم من الصعوبات الحالية في مجال السياحة.

وقال البدري أن المصريين حققوا حلمهم الذي طال انتظاره وهو بناء محطة الطاقة النووية للأغراض السلمية.

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مصر 365

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