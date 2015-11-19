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انتشار شرطى بشارع محمد محمود.. ومصدر أمنى: لم نرصد تجمعات حتى الآن

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انتشار شرطى بشارع محمد محمود.. ومصدر أمنى: لم نرصد تجمعات حتى الآن انتشار شرطى بشارع محمد محمود.. ومصدر أمنى: لم نرصد تجمعات حتى الآن
شهد شارع محمد محمود انتشارا أمنيا ملحوظا من الاتجاهين "عابدين و التحرير" مساء اليوم الخميس لمنع أى تجمعات بالتزامن مع بعض الدعوات لإحياء ذكرى محمد محمود.

وأكد مصدر أمنى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مداخل مترو التحرير مفتوحة وتعمل بشكل طبيعى وتسير حركة المرور بشوارع وسط القاهرة بكل يسر، لافتا إلى أن المدخل الوحيد المغلق هو من اتجاه شارع محمد محمود.

وأضاف المصدر: حتى الآن لم نرصد أى تجمعات فى شارع محمد محمود أو الشوارع القريبة منه.
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