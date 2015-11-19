قناة روسية تنشر فيديو توضيحى لانفجار الطائرة المنكوبة فى سيناء بقنبلة

نشرت قناة "لايف نيوز" الروسية فيديو توضيحي لإنفجار الطائرة الروسية المنكوبة فوق شبة جزيرة سيناء، والتى راح ضحيتها 224 شخص من بينهم 25 طفل و7 من أفراد الطاقم.

ويشير الفيديو إلى انفجار الطائرة بواسطة قنبلة بالقرب من ذيل الطائرة، حيث قال الخبراء أنه تم زرع القنبلة فى مؤخرة الطائرة بالقرب من ذيلها.

وقالت القناة فى الفيديو ان الطائرة الروسية كانت تطير بسرعة 760 كيلو متر فى الساعة على ارتفاع 9000 متر.

يذكر أن لجنة التحقيق الرسمية لم تصدرحتى الآن تقريرها النهائى حول أسباب سقوط الطائرة الروسية المنكوبة فوق سيناء