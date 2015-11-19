أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع -
8 الصبح - لقاء مع المعالجة النفسية ومدربة اليوجا "هنا كمال" حول .. ما هي طاقة الأفكار؟؟؟ -
واشنطن تؤكد ان الضربة على القاعدة العسكرية السورية تنحصر بالرد على هجوم خان شيخون -
ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

قناة روسية تنشر فيديو توضيحى لانفجار الطائرة المنكوبة فى سيناء بقنبلة

Google+ Print
قناة روسية تنشر فيديو توضيحى لانفجار الطائرة المنكوبة فى سيناء بقنبلة قناة روسية تنشر فيديو توضيحى لانفجار الطائرة المنكوبة فى سيناء بقنبلة
نشرت قناة "لايف نيوز" الروسية توضيحي لإنفجار الطائرة الروسية المنكوبة فوق شبة جزيرة سيناء، والتى راح ضحيتها 224 شخص من بينهم 25 طفل و7 من أفراد الطاقم.

ويشير الفيديو إلى انفجار الطائرة بواسطة قنبلة بالقرب من ذيل الطائرة، حيث قال الخبراء أنه تم زرع القنبلة فى مؤخرة الطائرة بالقرب من ذيلها.

وقالت القناة فى الفيديو ان الطائرة الروسية كانت تطير بسرعة 760 كيلو متر فى الساعة على ارتفاع 9000 متر.

يذكر أن لجنة التحقيق الرسمية لم تصدرحتى الآن تقريرها النهائى حول أسباب سقوط الطائرة الروسية المنكوبة فوق سيناء

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس

بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك»

فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك»

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات