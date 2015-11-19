تشكيل لجنة لبحث جميع مشاكل الري في الوادي الجديد‎

صرح اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، أن وزارة الموارد المائية والري أعلنت عن تشكيل لجنة لبحث جميع مشاكل الري بالمحافظات التي تعتمد اعتمادًا كليًا على المياه الجوفية في الري، وأهمها محافظة الوادي الجديد والعمل على حلها، أن وزارة الري أعلنت بشكل رسميًا أن استمرار الدعم الحكومي للمزارعين مشروط باستخدام أساليب الري المطور والحديث من أجل ترشيد استخدامات المياه والطاقة.

​ و أضاف إنه سيتم إعطاء مهلة للمزارعين لتكوين روابط خاصة بهم​ ​، لاستخدام منظومة الري الحديث والمطور والاستفادة من الدعم الحكومي بدلًا من الري بالغمر، الذي يهدر كميات كبيرة من المياه​​.

أضاف عشماوي​​، أن وزارة الري اعلنت عن تطبيق حلول تدريجية وخطة مرحلية لحل جميع مشاكل الري بالوادي الجديد للقضاء تمامًا على معاناة المزارعين وأساليب الري القديمة​​، وقرر الوزير توفير قطع الغيار الخاصة بالآبار بأسعار رمزية وتوفير المعدات الثقيلة الخاصة بصيانة الآبار بسعر لا يتعدى 50 جنيهًا للساعة، والمحاسبة من ساعة التشغيل لخدمة المزارعين​ وبالتالي يتم توفير أكثر من ثلاثة آلاف جنيه للمزارعين، ووعد وفد مزارعي الوادي الجديد بدراسة وضع حلول لمشكلة 101 بئر بالفرافرة، والذي تم رفع الدعم عنها.

وكان وزير الري، قد أصدر قرارًا في أغسطس الماضي بإلزام أصحاب الآبار القديمة الصادر بشأنها القرار الجمهوري لعام 1961 بضرورة الالتزام بتحمل نفقات تشغيلها وصيانتها من خلال الروابط المسئولة عنها​​، غير أنه لم يتم تنفيذ القرار استجابة لنداء مزارعي الوادي الجديد الذين اعتبروه ضارًا بمستقبلهم​​، في ظل ما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية صعبة ينعكس أثرها المباشر على المزارعين​.