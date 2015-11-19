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بعد هذا الموضوع ستبدلين حقيبة المكياج!

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الخميس 19-11-2015 15:23

تحتاجين في كلّ موسم إلى تبديل حقيبة المكياج، لا سيما طلاء الأظافر، لاختيار الألوان المناسبة للفصل، والعطر لمنحك الدفء اللازم، وكريم تأسيس البشرة بلون أفتح من الذي كنت تستخدمينه، وكريمات العناية بالوجه التي تتلاءم مع انخفاض درجات الحرارة وازدياد جفاف وتشققات البشرة.

إليك في هذا الموضوع آخر إصدارات مستحضرات التجميل المناسبة لهذا الموسم:
كريم أساس مبتكر
إنها تركيبة سيروم جل لكريم الأساس؛ والجديد أنها فائقة السيولة ومرنة عند التطبيق. يحافظ على نضارة البشرة ويمنحك تغطية شفافة عبر طمس العيوب (المسام والخطوط الرفيعة...) بخفة ونعومة. إضافة إلى ذلك، يوفر المستحضر ترطيباً فورياً يدوم طوال اليوم، ليمنح البشرة شعوراً بالارتواء والنعومة.
كريم أساس " ستوديو واترويت" Studio Waterweight من ماك Mac

باقة زهور فاخرة
يجمع العطر بين الزهورية الفخمة وبين التوليفات الشهية الشرقية والعنبر والأخشاب المفعمة بالأحاسيس، بالإضافة إلى نفحات خلفية دافئة، ما يمنحك انطباع الأنوثة الأنيقة والجريئة.
عطر " توم فورد نوار بور فان" Tom Ford Noir Pour Femme من توم فورد Tom Ford

آخر صيحات الأظافر
لا يمكنك الاستغناء عن الألوان الداكنة لأظافرك في فصل الشتاء، لكن ننصحك بتجربة اللون البنفسجي الداكن الذي يمنحك أظافر مميزة.
" لو فرني نيل كولور شاتين" Le Vernis Nail Colour Chataigne من شانيل Chanel

يبقى اللون الأحمر من أهم ألوان طلاء الأظافر لفصل الشتاء حتى بتدرجاته الفاتحة. لصاحبات البشرة السمراء، إليك هذا اللون:
" فرني روج بيسترو 193" Vernis Rouge Bistr من لانكوم Lancome

إذا كنت تبحثين عن التغيير في مظهرك، وتريدين أن تحافظي على إطلالتك الطبيعية مواكبة للموضة، ننصحك بتجربة طلاء الأظافر النيود.
" سيمبل نيود" Simple Nude من لوبوتان Louboutin

Top 5 cream
1. " أمبر كريم" Amber Creme من لا مير La Mer
2. " ديور بريستيج لو نيكتار" Dior Prestige Le Nectar من ديور Dior
3." ويل بروديجيوس" Huile Prodigieuse من نوكس Nuxe
4. " كافيار سبيكتاكولير" Caviar Spectaculaire من لا بريريه La Prarie
5. " كريم دو بوتيه" Crème De Beaute من غيرلان  Guerlain

 

 

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سيدتي

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