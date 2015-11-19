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إحتفلوا بعيد الوطني الإماراتي مع OPI

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الخميس 19-11-2015 16:44

في الثاني من ديسمبر، إحتضنوا الألوان الوطنيّة للإحتفال بعيد الوطني الإمارتي الأربع والأربعين
لقد إخترنا ثلاثة ألوان للنمط المثالي. نبتدأ باللون الأحمر لتذكر يوم الشجاعة، حيث بدأ كل شيء. ثم اللون الأخضر النابض بالحياة لأزياء مفعمة بالإحساس الذي يكشف عن الأمل والفرح والتفائل. لإكمال هذا النمط، أديموا السلام والصدق من خلال تطبيق اللون الأبيض النقيّ والمثاليّ إلى أظافرك.
يتمنى لدولة الإمارات العربية المتحدة يوماً جميلاً “OPI”

السعر: 49 د.إ.
نقاط البيع: محلات وجوه، محلات لايف ستايل، محلات سيفورا
فن الأظافر تقدمة: دونا لونيت
هذه المجموعة تشمل:
الظل الذي بدأ كل شيء “RED OPI”
الأخضر النابض بالحياة ولأزيا مفعمة للإحساس “Jade is the new black”
أبيض نقي وناضر، مثالي لطراز فرنسي

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سيدتي