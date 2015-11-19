اسألي ميرنا : كيف أضع الكونسيلر بالطريقة الصحيحة ؟

تعانين من هالات سوداء مزعجة وانتفاخ أسفل عينيك؟ جربت الكثير من الحلول التجميلية ولم تنفع؟ إذاً، لم يعد لديك سوى سبب واحد عليك مراجعته من خلال التأكد من طريقتك في تطبيق الكونسيلر أو خافي العيوب.

فالكونسيلر يستخدم لإخفاء عيوب البشرة، وليس العكس. لهذا، وبعد الأسئلة التي وردتنا عن هذا الموضوع ، ميرنا ستجيبك عن الطريقة الصحيحة لوضعه لتخفي العيوب بشكل تام.

شاهدي الصورة التي تحدّد لك الطريقة الأفضل، لوضع الكونسيلر، وذلك على شكل الحرف v باللغة اللاتينية مليئاً بالمستحضر وليس على شكل نصف دائرة .

لماذا سنضعه على شكل الحرف v ؟

أولاً، لأنك ستوحّدين منطقة أسفل العين بشكل أوسع من نصف الدائرة، ثانياً، لأنه سيمتد أكثر إلى الأسفل بعيداً عن التجمع الذي سيحدثه شكل نصف الدائرة، ما يجعل التجاعيد أكثر بروزاً . ثالثاً، مع مد الكونسيلر سيحدث تمويه أكبر لمشاكل أسفل العينين فتختفي تماماً.