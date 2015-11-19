هيئة الأركان الروسية :الطيران دمر الأربعاء 206 مواقع للإرهابيين فى سورية

أعلن رئيس دائرة العمليات الرئيسية فى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق أول أندريه كارتابولوف، اليوم الخميس، أن الطيران الروسى دمر خلال غاراته المكثفة الثانية فى سورية، يوم أمس الأربعاء، 206 مواقع للإرهابيين نتيجة 126 غارة جوية.

وقال كارتابولوف فى مؤتمر صحفي، اليوم: "تم يوم أمس، تنفيذا لخطة العملية الجوية، شن غارات مكثفة للمرة الثانية، ووجهت الضربات إلى 206 مواقع للإرهابيين، خلال الـ 24 ساعة الماضية قام الطيران الروسى بـ 126 طلعة لطائرات "تو 160" و"تو 22 أم 3" من الأراضى الروسية، وطائرات الطيران العملياتى التكتيكى من قاعدة حميميم السورية" بحسب وكالة سبوتنيك.

يأتى تكثيف الغارات التى تشنها روسيا فى سورية منذ الـ30 من سبتمبر الماضى ضد التنظميات الارهابية فى البلاد وخاصة داعش بعد اعلان موسكو انها سوف تلاحق المسؤولين وراء تحطم طائرة ركاب روسية فى نهاية الشهر الماضى فى شبه جزيرة سيناء المصرية ومقتل كل ركابها وطاقمها البالغ عددهم 224 شخصا.