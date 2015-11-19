النيابة: ماس كهربائى تسبب فى حريق مكتب بريد الهرم

أمرت نيابة الهرم بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لإجراء عمليات فحص حريق التهم مكتب بريد بشارع الهرم.

وكشفت التحقيقات التى أشرفت عليها نيابة الهرم أن حريق مكتب البريد نشب فجر اليوم، الخميس، بسبب حدوث ماس كهربائى فى أحد التكييفات بالمبني والتهمت النيران جهازي تكييف واجهزة كمبيوتر وكمية من الأوراق الهالكة الخاصة بالهيئة، ولم يسفر الحادث عن وقوع اى اصابات.

وأضافت التحقيقات ان الحريق لم يمتد الي الاموال الخاصة بالبريد او الدفاتر، وقام رجال الإطفاء بمنع خطر امتداد النيران الى باقى اجزاء المبنى فيما اكدت تحريات رجال البحث الجنائى عدم وجود اى شبهة جنائية وهو ما اكدته مديرة مكتب البريد في اقوالها امام النيابة.

>