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وفد المنظمة الديمقراطية الدوالية يزور مقر المصريين الأحرار بالقليوبية

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وفد المنظمة الديمقراطية الدوالية يزور مقر المصريين الأحرار بالقليوبية وفد المنظمة الديمقراطية الدوالية يزور مقر المصريين الأحرار بالقليوبية

>زار وفد من المنظمة الديمقراطية الدولية للإشراف على الانتخابات اليوم مقر حزب المصريين الأحرار ببنها للتعرف على آخر الاستعدادات لخوض المرحلة الثانية .

واجتمع الوفد مع مصطفى عبد الحميد مرشح الحزب بدائرة مدينة بنها وأجروا معه حوارا بخصوص الانتخابات والمنافسين له وكيفية إدارة العملية الانتخابية.

قال مصطفى عبد الحميد إن علاقات طيبة تجمعه بكافة المرشحين بالدائرة بغض النظر عن روح المنافسة، وأكثر ما يمكن أن يعكر صفو العملية الانتخابية هو الانتهاكات التى تحدث من قبل بعض المرشحين من شراء أصوات.

وأضاف عبد الحميد خلال لقائه بوفد المنظمة أنه يعتمد فى كتلته التصويتية على الشباب وأعضاء الاتحادات الطلابية بجامعة بنها وبعض منهم عضو بالفعل فى حملته.
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