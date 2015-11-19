نتائج انتخابات اتحاد طلاب كليات آداب وطب بيطرى وتربية رياضية بالوادى

فاز الطالب أحمد محمد معوض بمنصب رئيس اتحاد طلاب كلية الآداب بالوادى الجديد وفاز أحمد حمودة محمد نائبا لأمين الاتحاد وفاز كل من أحمد سعيد أحمد أمينا للجنة الأسر، وسمية فوزى حسين أمين مساعدا ومحمود صلاح الدين أمينا للجنة الاجتماعية ومروة محمد شعبان أمينا مساعدًا وأحمد سعيد إدريس أمينا للجنة الرياضية وعمرو يوسف مبارز أمينا مساعدا، وإسماعيل محمد إسماعيل أمينا للجنة الثقافية وأحمد جابر عبد الحميد أمينا مساعدا، ومحمد زكريا حُزين أمينا للجنة الفنية وآلاء محمد صبحى أمينا مساعدا ومصطفى محمد دسوقى أمينا للجنة العلمية وسماح عبد الله محمد أمينا مساعدا وكريم محمد محى أمينا للجنة الجوالة، وندا علاء رجب أمينا مساعدًا.

وفى كلية الطب البيطرى فاز الطالب أحمد محمد حسب النبى شاهين بمنصب رئيسا لاتحاد الطلاب وأحمد عبد المنعم نصر مدبولى نائبا لرئيس الاتحاد بالتزكية، بينما فاز محمد أحمد محمد عبد الفتاح أمينا للجنة الأُسر، ومصطفى هاشم سيد أمينا مساعدا، ومحمد عنانى محمد مسعد أمينا للجنة الاجتماعية، وسارة عبد الحميد محمد أمينا مساعدا، ومحمد جمال محمد طه أمينا للجنة الرياضية، وإبراهيم جابر فوزى مساعدًا وفاطمة محمد محمد نبوت أمينا للجنة الثقافية، وآية أمين محمد مساعدًا، وحسام حسن محمد على أمينا للجنة الفنية، وهند فرحات عبد العزيز مساعدًا، ومحمد حسين عبد المنعم أمينا للجنة الجوالة، ومصطفى أحمد حسن مساعدًا، ومحمد سعد عبد الرحمن أمينا للجنة العلمية وبسمة مبارز محمد مساعدًا.

وفى كليه التربية الرياضية فاز مصطفى محمد عبد الرحيم رئيسا لاتحاد الكلية، ووليد محمد بكر نائبا، بينما فاز محمود رأفت محمود، أمينا للجنة الرياضية، ومحمد عادل محمد مساعدا، ومحمد مصطفى سلطان أمينا للجنة الجوالة،ومؤمن محمد عبد الوهاب أمينا مساعدا، ومحمد عبد الحميد سعيد أمينا للجنة الفنية، ومحمد أحمد شحاتة مساعدا، وحازم صفيان حسين أمينا للجنة الاجتماعية، وأحمد نصر سيد مرزوق أمينا مساعدا، وأحمد على عيد محمد أمينا للجنة العلمية،و نهلة يحي دياب إبراهيم أمينا مساعدا، ومحمود صلاح عبد العزيز أمينا للجنة الثقافية، ونهلة رأفت محمود مساعدا، وحسام أحمد عبد المنعم أمينا للجنة الاُسر، وأمانى إبراهيم عبد الخالق مساعدًا.