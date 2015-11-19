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الرئيس الجزائرى يظهر على التلفزيون بعد شائعات وفاته سريريا

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الرئيس الجزائرى يظهر على التلفزيون بعد شائعات وفاته سريريا الرئيس الجزائرى يظهر على التلفزيون بعد شائعات وفاته سريريا

>ظهر الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة اليوم الخميس على التلفزيون الحكومى وهو يتحدث إلى رئيس الوزراء المالطى جوزيف موسكات، الذى يقوم بزيارة رسمية للجزائر تدوم يومين.

وهى المرة الأولى التى يظهر فيها الرئيس الجزائرى منذ أكثر من أسبوع، وتزامن "تواريه عن الأنظار" مع شائعات تحدثت عن وفاته سريريا بإحدى المصحات السويسرية.

وأظهر التلفزيون الحكومى خلال بعض الثوانى صورا لبوتفليقة جالسا على مقعده مرتديا بذلة رسمية وهو يتحدث إلى موسكات عند استقباله له، بحضور رئيس الوزراء الجزائرى عبد المالك سلال، ووزير الخارجية رمطان لعمامرة، ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقى وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، ووزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب.

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